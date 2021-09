© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calci e pugni a un giovane somalo per rapinarlo, sono finiti in manette due marocchini alla stazione di Poggiomarino in provincia di Napoli. I due, di 33 e 19 anni, hanno aggredito il 24enne perché aveva tentato di opporsi. L'arrivo dei carabinieri ha salvato la vittima. I due aggressori sono stati arrestati. (Ren)