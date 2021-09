Sicilia: al via a Taormina la settima edizione della Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biat è una manifestazione ormai consolidata il cui obiettivo è quello di valorizzare il potenziale tecnologico e innovativo delle Regioni del Mezzogiorno – spesso meno noto come eccellenza rispetto alle produzioni più tradizionali - e di posizionarlo sui mercati esteri. Quest’anno sono 92 i progetti innovativi delle 72 imprese italiane provenienti dalle Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo e Basilicata) nei settori: bio & health tech; green economy (ambiente, energie rinnovabili, economia circolare); Ict; materiali innovativi; nanotecnologie; space economy; tecnologie per le smart cities. Inoltre il suo ’approccio promozionale allinea l’evento con il Piano Industria 4.0, per la rilevanza che riveste il comparto dell’alta tecnologia per l’economia del Mezzogiorno e per quello nazionale. I progetti vengono presentati, nel corso di tre intense giornate, ai 57 investitori esteri in presenza, selezionati dalla rete di uffici dell’Agenzia Ice, per dare vita a oltre 800 incontri B2B. La selezione si è focalizzata su investitori privati, grandi aziende attive nell’open innovation, centri di ricerca, acceleratori di startup e fondi di investimento. Per ulteriori 58 operatori, impossibilitati a viaggiare a causa delle limitazioni dovute alla situazione sanitaria, sarà attiva una versione di incontri online sulla piattaforma “Fiera Smart 365”, dal 27 settembre al primo ottobre 2021. (Com)