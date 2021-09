Sardegna: comune di Cagliari attiva piattaforma per gestire imposta di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intende essere un servizio alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere la nuova piattaforma web "Tourist Tax" proposta dal comune di Cagliari per semplificare la gestione dell'Imposta di soggiorno. Accessibile all'indirizzo https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=B354 o tramite il portale istituzionale www.comune.cagliari.it nella sezione "Servizi/Tributi/Imposta di soggiorno (Ids)", il portale prevede la registrazione della singola struttura, da alberghi residenziali a case per ferie e ostelli per la gioventù, che tramite il proprio profilo privato dovrà effettuare la registrazione di tutti i non residenti che soggiorneranno nelle proprie strutture. L'imposta di soggiorno è stata introdotta ufficialmente dal comune di Cagliari il 1 luglio 2021, con la deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 19 aprile 2021. (Rsc)