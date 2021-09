Sardegna: Cagliari, lotta a corse clandestine, operazione congiunta di Polizia di Stato e Locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sfrecciavano a tutta velocità tra i palazzi del quartiere Sant'Elia sotto lo sguardo divertito di amici e famiglie. Si è reso necessario un servizio straordinario di controllo del territorio in simbiosi tra Polizia di Stato e Polizia locale coordinati dalla questura di Cagliari per fermare un'attività di corse di clandestine tra le vie del quartiere popolare cagliaritano. Il bilancio dell'operazione conta il sequestro di due veicoli, la sanzione per 10 conducenti e l'identificazione di 175 persone presenti tra cui anche diverse famiglie con figli piccoli provenienti da tutta la provincia che, nell'attesa di assistere all'evento, potevano fruire anche del servizio di ristoro perché erano presenti anche venditori ambulanti con i loro furgoni. L'intervento si è reso inevitabile in seguito alle numerose segnalazioni giunte dai cittadini e a partire dalla mezzanotte e ha visto impiegati uomini e mezzi della Squadra mobile, del reparto Prevenzione crimine Sardegna, delle volanti dell'Upgsp, della sezione Polizia stradale e della Polizia locale. Punto nevralgico dell'operazione via Amerigo Vespucci (area antistante lo stadio "Sant'Elia"), dove si sono riunite numerose persone per assistere alle evoluzioni di automobilisti con le loro auto. (Rsc)