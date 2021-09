Sicilia: al via a Taormina la settima edizione della Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è un Paese con un’economia trasformatrice ed esportatrice - ha affermato il sottosegretario Di Stefano -. L’export e l’innovazione sono per noi sia una tradizione che una vocazione, ma ancora oggi le nostre imprese del Sud Italia sono ampiamente sottorappresentate nelle statistiche nazionali. L’evento di oggi testimonia l’impegno crescente che il governo, la Farnesina, l’Agenzia Ice e tutte le componenti del Sistema Paese dedicano al potenziamento delle occasioni per le aziende del Sud, per poter sfruttare al meglio il proprio potenziale inespresso. La transizione digitale, la transizione ecologica e i mercati internazionali rappresentano treni da non perdere per il Sud, e vogliamo essere al fianco degli imprenditori per queste sfide del XXI secolo". “La Sicilia ha chiuso il secondo trimestre di quest'anno – ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel messaggio inviato ai partecipanti - con un incremento delle esportazioni del +16,42 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dopo la lunga e triste pausa imposta dalla pandemia - che ancora, purtroppo, incombe in tutto il mondo - siamo tornati a partecipare alle Fiere nazionali e internazionali, con uno sforzo organizzativo straordinario a sostegno delle imprese dell’Isola e dei nostri prodotti". (segue) (Com)