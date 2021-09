Sud: Nesci, bene Conte, colmare divario è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, sul Mezzogiorno "rappresentano in pieno la nostra linea. Durante la sua visita in Calabria, Conte ha sottolineato la necessità di investire sul Sud puntando sulla fiscalità di vantaggio, colmando il gap infrastrutturale rispetto al Nord e assicurando che ogni risorsa destinata al meridione non sia dirottata altrove. Abbiamo già assicurato che il 40 per cento delle risorse del Pnrr sia destinato al Mezzogiorno e metteremo in campo ancora altre misure". Lo dichiara Dalila Nesci, Sottosegretaria di di Stato per il Sud e la coesione territoriale. "Colmare il divario tra Nord e Sud è per noi una priorità, vogliamo costruire l'equità territoriale perché solo così il Paese può ripartire", conclude. (Rin)