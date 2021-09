Napoli: sgomberi e rimozioni all'ex 167 di Arzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Napoli ha reso noto che nella mattinata di oggi ad Arzano (Na) hanno avuto luogo le attività di rimozione di opere abusivamente realizzate e di sgombero presso un immobile di proprietà Acer sito alla via Cristoforo Colombo (ex rione 167), tra cui un appartamento ed un deposito. L’importante iniziativa di ripristino della legalità, come si legge nel documento della prefettura di Napoli, a seguito di indicazioni della commissione straordinaria, è stata attuata dalle forze dell’ordine con il supporto dei vigili del fuoco e della polizia locale.(Ren)