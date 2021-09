Napoli 2021: Fondazione Banco di Napoli, candidati sindaco sottoscrivono patto con giovani imprenditori e professionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo consapevoli della difficoltà di amministrare una città come Napoli - aggiunge Claudio Turi, presidente dei Giovani commercialisti di Napoli – e in questo momento più che mai occorrono il coraggio e la forza di intraprendere un percorso virtuoso che porti la nostra città ad avere il posto che merita nel panorama internazionale. I giovani commercialisti sono pronti a dare il proprio contributo per il rilancio della città. Abbiamo tante idee di interventi a nostro avviso indispensabili e penso, solo per fare un esempio, a quanto c’è da fare in tema di semplificazione amministrativa e digitalizzazione nei servizi per i cittadini. Per questo chiediamo un tavolo permanente di confronto con il futuro sindaco”. “L'Aiga Napoli – conclude Francesco Gargiulo, presidente dell’associazione dei Giovani avvocati - auspica che la giovane avvocatura partenopea possa essere al centro di un dialogo con le istituzioni della città, al fine di collaborare per mettere in campo iniziative di natura sociale, culturale ed economica in maniera da evitare la crescente fuga di giovani cervelli per mancanza di opportunità”. Tra i presenti: Associazione Apotema - Giovani Ingegneri Napoli; Giovani Confapi Napoli; AIGA Napoli – Associazione Italiana Giovani Avvocati; ASIGN – Associazione Italiana Giovani Notai; Federgrossisti Confcommercio; Associazione Ordinatamente Medici; UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Giovani Imprenditori Edili ACEN; Unione Industriali di Napoli Gruppo Giovani Imprenditori. (Ren)