Napoli 2021: le proposte delle imprese per il rilancio della città, Confcommercio incontra i candidati sindaco (2)

- Gaetano Manfredi ha sottolineato "l'importanza di partire dalla riorganizzazione della pubblica amministrazione, una macchina complessa che oggi paga una assoluta incapacità di poter affrontare la situazione disastrosa dal punto di vista finanziario e organizzativo con uno squilibrio finanziario che, oltre al debito consolidato, ci fa perdere 3/400 milioni all'anno e dunque la necessità che i problemi di Napoli vengano risolti a Napoli ma anche a Roma e a Bruxelles. Dopo aver affrontato la riorganizzazione della pubblica amministrazione potremo affrontare le grandi questioni determinanti per il nostro futuro come il turismo che deve diventare un'industria bene organizzata, così come la movida con un patto tra operatori commerciali e cittadini, la riorganizzazione delle municipalità. E poi c'è il porto sicuramente una grande questione nella quale il sindaco con la sua autorevolezza deve avere un ruolo importante". (segue) (Ren)