Piemonte: pellet e sui prodotti per l’igiene femminile, due webinar della Regione

- Si è concluso ad agosto, in Piemonte, il progetto coordinato dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte e finanziato dal Ministero della Salute, nell’ambito del Regolamento REACH (regolamento dell’Unione Europea entrato in vigore il 1° giugno 2017 a tutela della salute dell'uomo e dell’ambiente dai rischi specifici che possono derivare dalle sostanze chimiche), relativo alle analisi sui pellet e sui prodotti per l’igiene femminile. In particolare, i risultati del progetto - “Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l’ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i prodotti di largo consumo: sostanze pericolose nei prodotti per l’igiene femminile e nel pellet” - saranno illustrati nel corso di due webinar che si svolgeranno il 22 e il 29 settembre dalle 14.30 alle 16.30. Il progetto è stato sviluppato, in collaborazione con la Direzione Sanità -Nucleo tecnico regionale REACH e CLP-, competente per materia, in armonia con il Piano regionale di Qualità dell’Aria, che individua misure per la tutela dell’ambiente e della popolazione, e con il Piano regionale di Prevenzione che fissa obiettivi per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. (segue) (Rpi)