Sardegna: abusi sessuali su giovanissima, 60enne in manette ad Oristano

- Un 60enne di Oristano è stato arrestato dalla Polizia per violenza pluriaggravata su minore. Secondo le accuse, avrebbe abusato ripetutamente di una bambina di 12 anni affidata a lui e alla moglie da un'amica di famiglia. La vittima ha ora 16 anni: le violenze sarebbero iniziate nel 2016 per proseguire fino al 2020. Le indagini sono partite sei mesi fa: la giovanissima ha infatti raccontato la vicenda ad un'amica che, a sua volta, l'ha riferita ad un adulto che poi ha segnalato il tutto alla Polizia. Le violenze, secondo quanto accertato, avvenivano in assenza della moglie del 60enne per il quale è scattato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Ieri, durante l'interrogatorio del Gip, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. (Rsc)