Abruzzo: Marcozzi (M5s), su rilievo Corte dei Conti su coperture finanziarie 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle problematiche di natura finanziaria - prosegue Marcozzi - se ne aggiungono altre nella presentazione formale dei testi. A partire dall'inadeguatezza delle relazioni tecniche, che raramente riportano l'indicazione di dati, elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri, e che in molte occasioni non è nemmeno depositata. Ci sono poi leggi in cui il principio di copertura è risultato disatteso in quanto sono stati trascurati i potenziali profili di onerosità delle disposizioni normative o è risultata carente la quantificazione degli oneri". "È inoltre diventata prassi l'utilizzo di coperture fondate su incrementi delle previsioni in entrata, una modalità che desta perplessità alla Corte dei Conti non solo per l'incertezza sottesa all'incremento, ma anche per il pessimo quadro contabile in cui si collocano. Si aggiunga poi il riscontrato ricorso a variazione di bilancio come modalità di copertura senza la corrispondente indicazione degli interventi ridotti o annullati, quando invece la riduzione di precedenti autorizzazioni dovrebbe essere sempre espressa e analiticamente quantificata", conclude Marcozzi. (Gru)