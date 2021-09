Sardegna: assessore Biancareddu su legge omnibus, significativi investimenti in scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Significativi investimenti della Regione nel settore, edilizia scolastica, borse di studio, abbattimento dei canoni di affitto e trasporto pubblico locale, il fondo di rotazione (1 milione per 2021 e 2022, 3 milioni per il 2023) destinato agli Enti locali per l'anticipo delle spese di progettazione riguardanti l'edilizia scolastica. Sono i punti fondamentali toccato dall'assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, sentito questa mattina dalla commissione Bilancio, presieduta da Valerio De Giorgi (Misto), che sta esaminando il disegno di legge "omnibus" (Pl 284). E' stato sentito anche il responsabile dell'ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani che ha sottolineato invece l'importanza del legame fra offerta formativa e formazione professionale, legame che, però, nel sistema sardo, non può esprimere tutte le sue potenzialità positive a causa della carenza di personale, assegnato a livello centrale con parametri molto rigidi. Nel dibattito hanno preso la parola i consiglieri regionali Massimo Zedda (Progressisti), Eugenio Lai (Leu), Cesare Moriconi e Piero Comandini del Pd, tutti molto critici su un provvedimento non in grado di incidere, a loro giudizio, sui problemi strutturali del sistema scolastico regionale. (Rsc)