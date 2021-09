Napoli 2021: Maresca, giovani under 40 in giunta per rilancio occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccogliamo e facciamo nostre le proposte che i giovani rappresentanti delle categorie professionali e imprenditoriali hanno illustrato questo pomeriggio alla Fondazione Banco di Napoli. Nella città che vogliamo costruire immaginiamo di dare rappresentanza in giunta agli under 40, così che lavorino in sinergia con il primo cittadino per dare voce alle esigenze dei tanti ragazzi che intendono investire e rimanere nella nostra città. Le loro idee saranno il vero motore per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione di Napoli". Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)