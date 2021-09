Napoli 2021: le proposte delle imprese per il rilancio della città, Confcommercio incontra i candidati sindaco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo incontro con il candidato Catello Maresca alle proposte di Confcommercio è arrivata una totale adesione con la risposta della "necessità di riprendere la concertazione come metodo di confronto costante tra imprese e istituzioni. Rivendico la mia autonomia", ha sottolineato Maresca, "intendo cambiare molte cose a partire dalla pubblica amministrazione dove bisogna cambiare sicuramente tutti i dirigenti, dobbiamo combattere la tecnocrazia, una dittatura dei tecnocrati che non va assolutamente bene". Per quanto riguarda il porto Maresca ha rimarcato l'importanza di affrontare la questione della darsena di Levante. Centrale resta la questione sicurezza: "nella mia precedente carriera ho giurato fedeltà alla Repubblica, per me le istituzioni sono sacre e le regole vanno sempre rispettate fino in fondo e noi le faremo rispettare per far rinascere la città". Tra i tanti interventi quelli di Pasquale Legora de Feo, Luigi Muto, Antonio Izzo, Massimo Di Porzio, Roberto de Laurentiis e Roberta Bacarelli. (Ren)