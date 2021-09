Napoli 2021: Di Santis (Confapi), basta "rivoluzione", ora serve collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La digitalizzazione degli uffici destinati ai servizi per il cittadino è la vera grande sfida del Recovery plan a Napoli. La chiave di svolta possibile per migliorare l'efficienza di una macchina amministrativa antiquata e priva di risorse sia materiali che umane". A dirlo è Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli, nel corso dell'incontro coi candidati sindaci organizzato dalla Fondazione Banco di Napoli, presieduta da Rossella Paliotto, a cui hanno preso parte associazioni datoriali e rappresentanze di categoria. "I giovani imprenditori e i giovani professionisti del capoluogo chiedono al prossimo primo cittadino un monitoraggio costante su come saranno spesi i fondi del Pnrr – aggiunge Di Santis –. Ma, oltre ai progetti e ai programmi su cui tutti convengono, c'è un impegno che il futuro sindaco dovrà mettere in campo con la collaborazione di tutti: e cioè la capacità di dialogo e di costruzione di sani rapporti istituzionali. Non un tema secondario ma la cornice necessaria per realizzare i programmi elettorali che porteranno questo o quello a indossare la fascia tricolore". (segue) (Ren)