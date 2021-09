Piemonte: Cal, via libera a 5 proposte di legge delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte di legge presentate oggi, in Regione Piemonte, dal gruppo dei Moderati e dal Pd sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei disturbi del comportamento alimentare hanno ottenuto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (Cal), riunito in videoconferenza, con il suggerimento di trovare una sintesi tra i due testi, che condividono i medesimi obiettivi. Le Pdl prevedono un approccio multidisciplinare al problema, che in Italia riguarda 2 milioni di giovani, il riconoscimento precoce della patologia, una rete territoriale che garantisca la presa in carico dei pazienti e cure appropriate e omogenee in tutto il Piemonte, e forme di sostegno per le famiglie. L’Assemblea ha espresso parere favorevole anche sulle due Pdl dei consiglieri del M4o e del Pd che propongono modifiche alla legge regionale 34/1993 “Tutela e controllo degli animali da affezione”. (segue) (Rpi)