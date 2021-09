Campania: Cammarano, forestali da tre mesi senza stipendio, Regione eroghi risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi - spiega Cammarano - le risorse economiche per far fronte alle spettanze degli idraulici-forestali, relative al secondo semestre 2020, non sono state ancora erogate, né è stato redatto il piano forestale per gli anni 2021-2023. Ritardi che rischiano di caratterizzare anche i restanti 1600 operai che da oltre dieci anni vivono una condizione di precarietà. Stabilizzare questi operatori equivale a mettere in sicurezza la nostra terra e a garantire un futuro a 3mila famiglie, per questo continuerò a battermi per raggiungere una soluzione che sia definitiva e non si proceda sempre con iniziative tampone che non garantiscono alcuna serenità a chi lavora con impegno a salvaguardia del nostro ambiente". (Ren)