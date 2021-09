Camorra: Clemente, Teresa Buonocore esempio di donna da ricordare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Teresa Buonocore era una madre che ha ascoltato il proprio sangue, le sue figlie, ed il proprio istinto e da madre aveva agito, denunciando chi aveva provato a strappar loro a morsi l’innocenza, ad un vigliacco, ad una bestia. Per questo la camorra, quella che, a sentire la leggenda, non toccherebbe le donne ed i bambini, la uccise sotto il Ponte dei Francesi e lo fecero su richiesta di un pedofilo. Adesso le sue figlie sono due splendide donne, che portano con orgoglio il sangue di una madre coraggiosa. Perchè certi legami non si possono spezzare, no, neanche la morte può. Legami, come quelli che uniscono i familiari delle vittime, accomunati non dal sangue condiviso, ma da quello versato. Perchè il sangue degli innocenti è sangue nostro. Ricordiamo Teresa Buonocore, a 11 anni dalla sua Barbara uccisione, mamma, donna, esempio". Così Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli, sui suoi profili social. (Ren)