Infrastrutture: incontro Giovannini-Fontana (Lombardia) su priorità territorio e Olimpiadi invernali 2026 (3)

- Nella riunione odierna le parti hanno condiviso i temi da affrontare nel percorso intrapreso. Il presidente della Regione, che aveva al suo fianco l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, ha posto l’attenzione sulla necessità di alcuni potenziamenti infrastrutturali. In particolare, sono state rappresentate le esigenze sul collegamento stradale Cremona-Mantova, tra la statale briantea e l'autostrada in provincia di Varese e sulla tangenziale di Como, nonché sugli investimenti di Rfi sulla rete ferroviaria lombarda e la ristrutturazione della stazione di Bergamo. Al centro del confronto anche le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e l'esigenza di rendere quanto prima operativa la Società Milano Cortina 2026, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per l’evento sportivo. Il ministro Giovannini e il presidente Fontana hanno quindi condiviso di avviare un percorso comune, anche a livello tecnico, per individuare gli strumenti di cooperazione più efficaci per la realizzazione di un sistema di mobilità effettivamente innovativo e rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese. (Com)