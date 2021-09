Molise: presentata stamani la "Giornata regionale dello sport 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata in mattinata, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il Consiglio regionale, la "Giornata regionale dello Sport 2021". All'incontro con hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, il presidente della Regione, Donato Toma, il presidente del Coni Molise, Vincenzo D'Angelo, e il presidente del Comitato paralimpico Molise (Cip), Donatella Perrella. L'evento annuale, previsto dalla legge regionale n. 23 del 2016, è organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale. L'edizione di quest'anno, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, mette insieme le iniziative previste anche per il 2020, nel quale, l'evento, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non si è potuto svolgere. Vasta e qualificata la partecipazione di atleti (oltre 60) e organizzazioni sportive: 41 Federazioni sportive nazionali, 7 Federazioni del Comitato paralimpico, 14 Enti di promozione sportiva, 15 Discipline sportive associate. Gli eventi si svolgeranno nella città di Isernia e si articoleranno nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre. Alle ore 16:00 di sabato 25 settembre è prevista l'inaugurazione, in piazza Andra di Isernia, del village nel quale saranno realizzate, in varie location del centro storico della città, una serie di mini aree attrezzate per la promozione delle varie discipline sportive, dove, nel corso delle due giornate, si svolgeranno momenti di socializzazione tra atleti, famiglie e tifosi; alle ore 17:30, invece, nell'Auditorium si terrà la premiazione degli atleti e la consegna di riconoscimenti alle Federazioni sportive. Domenica 26, a partire dalle ore 10:00, si svolgeranno, sempre in piazza Andra Di Isernia, una serie di eventi cui seguirà, alle ore 16:00, nel Parco Stazione la manifestazione "Corrisernia". (segue) (Gru)