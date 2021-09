Napoli: incontro in prefettura su minacce agli amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna si è svolta presso la prefettura di Napoli, in modalità telematica, la sesta e ultima giornata formativa relativa al percorso di sensibilizzazione a sostegno degli amministratori locali sul tema degli atti intimidatori". La giornata, come si legge in una nota "ha preso avvio con l’introduzione del Prefetto, Marco Valentini, che ha riepilogato gli argomenti trattati sinora. Ha, poi, passato la parola al delegato del presidente dell’Anci Campania Vincenzo Cuomo e al delegato del presidente dell’Upi Fabio Conte, che hanno illustrato la 'Analisi dei fattori che possono generare malcontento e possibili riflessi sul fenomeno degli atti intimidatori elaborata sulla base dell’esperienza maturata dalle associazioni rappresentative degli enti locali'". Il percorso formativo si è concluso con l’intervento del prefetto, Marco Valentini, che ha assicurato di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno in questione che negli ultimi anni ha registrato un notevole aumento a livello regionale.(Ren)