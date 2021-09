Sardegna: Progressisti, sanità penalizzata in Barbagia-Mandrolisai, nessuna risposta su ospedale di Sorgono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i territori più colpiti dalla disorganizzazione del sistema ospedaliero in Sardegna, frutto dell'indecisione della Giunta e dei vertici della sanità in Sardegna, c'è la Barbagia-Mandrolisai con il suo principale presidio sanitario, punto di riferimento per la popolazione della zona, rappresentato dall'ospedale San Camillo di Sorgono. Lo evidenzia il gruppo dei Progressisti in consiglio regionale che, attraverso la consigliera Laura Caddeo, prima firmataria di una mozione, chiedono al presidente della Regione e all'assessore Nieddu "di intervenire con la massima celerità per assicurare l'erogazione dei livelli minimi assistenziali che devono essere garantiti, lo dice la Costituzione, a tutte le cittadine e i cittadini, soprattutto a quelli che vivono nelle comunità interne. Il funzionamento del San Camillo è fondamentale in questa direzione". Il documento evidenza le criticità della struttura: carenza di organico e strumentazione (manca, a esempio, la teleradiologia, quindi la possibilità di trasmettere le immagini in rete e la refertazione a distanza, mentre l'assistenza radiologica è garantita attualmente solo dalle 8 alle14, dal lunedì al venerdì) laboratori ridimensionati con conseguente ritardo di giorni nella consegna dei risultati delle analisi, criticità in diversi reparti, su tutti diabetologia, pronto soccorso inadeguato e conseguente situazione di stress e stanchezza per il personale medico e sanitario in servizio ogni giorno in prima linea. (segue) (Rsc)