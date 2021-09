Sardegna: sono 25 dializzati dell'Aou di Sassari i primi ad aver ricevuto la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25 dializzati, i primi pazienti fragili ad aver ricevuto oggi la terza dose di siero anti-Covid in Sardegna e, precisamente, nell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Dal centro vaccini dell'Aou sassarese fanno sapere che i pazienti interessati da subito per la terza dose sono quelli in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante: tra questi appunto i trapiantati, i pazienti in attesa di trapianto, i pazienti oncologici, quelli in dialisi quindi i pazienti affetti da immunodeficienza acquisita (Aids). In totale si tratta di circa 3000 persone. Domani si proseguirà sempre con pazienti del reparto Dialisi e Trapianti, poi sarà la volta dei trapiantati di fegato, poi saranno chiamati i trapiantati di cuore pediatrici e adulti quindi quelli di midollo, i pazienti oncologici, quelli con Aids, quelli con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, con Sclerosi multipla e gli oncoematologici. (Rsc)