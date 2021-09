Napoli 2021: Di Santis (Confapi), basta "rivoluzione", ora serve collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E aggiunge: "Dopo dieci anni in cui la parola d'ordine è stata 'rivoluzione', serve il ritorno alla sana normalità. L'antipolitica, che pure tanto successo ha avuto a Napoli con esperimenti che si sono allargati a livello nazionale, non è utile anzi è dannosa per governare una lenta e articolata macchina amministrativa come il Comune di Napoli. A cui mancano, ricordiamolo sempre, non solo risorse economiche ma anche e soprattutto uomini. C'è un deficit enorme di dipendenti a Palazzo San Giacomo e nelle sue diramazioni territoriali che rappresenta un ostacolo enorme alla funzionalità della vita amministrativa cittadina. Né possiamo immaginare, come pure è stato fatto negli anni scorsi, che l''isolamento' sia una soluzione o un valore. Napoli non è sufficiente a sé stessa: Napoli ha bisogno invece dell'aiuto di tutti, soprattutto di Roma, per uscire dalla sabbie mobili in cui si trova. Non interloquire con le istituzioni sovraordinate – prima tra tutte la Regione Campania – e non avere un dialogo costruttivo con il Governo "centrale sono errori che condannano, soprattutto in ottica Recovery, Napoli all'irrilevanza. (Ren)