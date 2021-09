Piemonte: pellet e sui prodotti per l’igiene femminile, due webinar della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo appuntamento, domani, 22 settembre, dalle 14.30 alle 16.30, è dedicato ai risultati delle analisi, fatte dai laboratori di Arpa Piemonte, elaborati anche con il supporto scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, ed ha come titolo "Sicurezza per la salute: prodotti di largo consumo - Assorbenti igiene femminile". Il secondo appuntamento, in programma il 29 settembre dalle 14.30 alle 16.30, riguarderà le analisi sul pellet. Questa tipologia di combustibile è oggetto di attenzione a livello nazionale e regionale, poiché il largo consumo della biomassa è uno dei fattori responsabili dell’inquinamento atmosferico, e della conseguente emergenza ambientale che coinvolge il Bacino Padano. Per l’assessore regionale all’Ambiente un progetto che va nella direzione del solco tracciato dalla Regione Piemonte per le politiche ambientali, strettamente connesse alla salute. In particolare, per quanto riguarda il pellet, la Regione ha stabilito l’uso esclusivo di pellet di classe A1 per i generatori di calore di potenza nominale inferiore ai 35kW su tutto il territorio regionale. (Rpi)