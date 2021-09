Campaia: Anbi, livelli dei fiumi disegnano un quadro di stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa a Sessa Aurunca (+30 centimetri), e si segnala un lieve incremento a Cassino (+4 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (+3 cm.) che a Sessa Aurunca (-+14 cm.). Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi stabile a causa del consolidarsi dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta valle. Il Volturno presenta dati idrometrici in linea con la media dell’ultimo quadriennio, anche se manca il dato dell’idrometro di Capua, che potrebbe evidenziare un dato al di sopra della media. Infine, il fiume Sele, che appare stabile rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i - 1 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+16,5 cm.) ed Albanella (+ 40,5 cm.). Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 9,6 milioni di metri cubi e contiene il 39 per cento della sua capacità, ma con un volume superiore del 64,39 per cento rispetto ad un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza della Campania: il 13 settembre risulta in calo sull’ 8 settembre di oltre un milione di metri cubi e con 20,2 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di oltre 5 milioni rispetto ad un anno fa. (Ren)