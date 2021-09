Abruzzo: Marcozzi (M5s), su rilievo Corte dei Conti su coperture finanziarie 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione della Corte dei Conti d'Abruzzo sulle leggi approvate in Consiglio regionale nel 2020 "certifica tutta l'improvvisazione e l'incapacità amministrativa di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Basta un dato per comprendere la gravità della situazione. Su 45 provvedimenti, escluse la legge di stabilità e la legge di bilancio, emergono oneri per oltre 200 milioni di euro: ebbene è impossibile verificare con quali fondi saranno coperti oltre il 30 per cento della somma totale. Non più di una settimana fa avevamo denunciato come i 10 milioni di euro promessi a maggio alle piccole e medie imprese per contrastare l'emergenza Covid, non siano in realtà mai arrivati a destinazione. Quanto riportato nella relazione della Corte dei Conti è la riprova delle nostre denunce e di quelle delle associazioni di categoria". Lo rivela oggi Sara Marcozzi Capogruppo M5s in Consiglio regionale. "È il ritratto di una maggioranza che vive alla giornata - spiega - che pur di fare propaganda approva leggi di cui non ha certezze sulle coperture economiche. E il quadro si aggrava ulteriormente se aggiungiamo il fatto che un altro 55 per cento delle coperture sia stato individuato con tagli della spesa. In questi dati è espressa la totale mancanza di una visione e di una progettualità per il futuro dell'Abruzzo. Sono cose che ripetiamo da anni, e che adesso sono confermate anche dalla Corte dei Conti". (segue) (Gru)