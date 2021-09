Infrastrutture: incontro Giovannini-Fontana (Lombardia) su priorità territorio e Olimpiadi invernali 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pienamente soddisfatti dagli esiti di questo primo incontro", ha commentato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. "Con il ministro Giovannini condividiamo il metodo di lavoro che punta a una concreta collaborazione che ha come unico obiettivo - ha concluso il governatore - quello di dare risposte rapide e puntuali alle richieste che giungono dai territori. Dai cittadini e da chi fa impresa in quelle che sono spesso il cuore pulsante della produzione e quindi dell’economia lombarda". (segue) (Com)