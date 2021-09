Salerno: Tofalo (M5s), politici restino fuori da celebrazioni San Matteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sia consentito fare un plauso all'arcivescovo di Napoli che non invitando i sindaci alla celebrazione di San Gennaro, ha tenuto la politica fuori dalla Chiesa". Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, in merito alla celebrazione del Pontificale in Piazza della Libertà, in occasione della festa patronale di Salerno: "Quanto all'emblematica gestione su Salerno non possiamo che rammentare le parole di Papa Francesco: 'Ricordiamo che la Chiesa ha sempre delle difficoltà, attraversa sempre delle crisi, perché è viva: le cose vive entrano in crisi. Solo i morti non entrano in crisi. Preghiamo per la Chiesa, perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla luce del Vangelo'. E allora io prego per la Chiesa di Salerno, che possa Sua Santità continuare con passione e vigore la sua forte azione di riforma della Chiesa". Quindi ha concluso: "Ed infine estrapolo una frase dal Vangelo secondo Matteo (6, 24): 'Gesù disse ai suoi discepoli: 'Nessuno può servire due padroni: perché, o disprezzerà l'uno e amerà l'altro, o sarà affezionato ad uno e trascurerà l'altro. Non potete servire Dio e il Danaro'. Buona festa di San Matteo a tutti i salernitani". (Ren)