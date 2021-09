Piemonte: Cal, via libera a 5 proposte di legge delle opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pdl 35 (M4o) pone l’accento sui comportamenti per garantire il benessere degli animali da affezione, disciplina la loro tutela e sanziona gli atti di crudeltà commessi ai loro danni. La 154 (Pd) affronta il fenomeno del randagismo e mira a favorire l’adozione da parte di canili rifugio e oasi canine per migliorare la qualità della vita degli animali abbandonati. Il Cal ha chiesto di poter adeguare le risorse a sostegno degli enti locali per fronteggiare il randagismo e di incrementare le sanzioni per chi abbandona gli animali. Parere favorevole anche per l’ultimo provvedimento esaminato, la proposta di legge del M5s sull’istituzione del reddito energetico regionale, che punta a diffondere la cultura dell’energia da fonti rinnovabili e a massimizzare l’autoconsumo. Sul punto il proponente, alla luce dell’evoluzione normativa in atto e dei rilievi posti dalle associazioni, ha dato la propria disponibilità a introdurre, con azione emendativa, le comunità energetiche e a sostituire il meccanismo incentivante proposto nella Pdl, demandando alla Giunta regionale il compito di individuare meccanismi alternativi ispirati al principio dell’autoconsumo collettivo. (Rpi)