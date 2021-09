Napoli 2021: Fondazione Banco di Napoli, candidati sindaco sottoscrivono patto con giovani imprenditori e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci proposte per Napoli per un patto tra le generazioni. La Fondazione Banco di Napoli offre la possibilità ai giovani imprenditori e professionisti di avanzare le loro proposte per la città ai candidati a sindaco. La Fondazione presieduta da Rossella Paliotto nei mesi scorsi si è resa promotrice di una serie di incontri con i rappresentati della categorie giovanili. Il lavoro di confronto ha prodotto un documento che pone in evidenza 10 punti ritenuti prioritari per il rilancio della città. Il patto siglato da Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Gaetano Manfredi, Catello Maresca e Rossella Solombrino prevede l’istituzione di un Assessorato dedicato al monitoraggio dei fondi previsti dal Recovery Fund e l’approvazione di un nuovo Piano urbanistico. Tra le proposte anche l’attuazione delle norme in materia di semplificazione amministrativa e un programma di riqualificazione delle risorse umane, alla luce di un’evoluzione digitale improcrastinabile per i servizi al cittadino. “La rinascita di un dialogo, spesso, passa non dalle parole, ma dal ricominciare con pazienza ad ascoltare l’altro – dice Rossella Paliotto, citando le parole di Papa Francesco – I toni delle campagne elettorali sono spesso aspri e non permettono di ragionare sulle proposte. Ecco perché i giovani imprenditori e professionisti hanno voluto dare un contributo concreto e noi abbiamo chiesto ai candidati di venire ad ascoltare i giovani, lasciando da parte, per un’ora, lo scontro elettorale”. (segue) (Ren)