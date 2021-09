Napoli 2021: Fondazione Banco di Napoli, candidati sindaco sottoscrivono patto con giovani imprenditori e professionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partiamo dalla consapevolezza che è necessario avere una vision per la nostra citta – spiega Alessandro Di Ruocco, presidente dei Giovani imprenditori dell’Unione industriali Napoli – e dobbiamo quindi immaginare e vedere cosa sarà Napoli da qui a 30 anni. Da troppo tempo, infatti, manca una strategia integrata orientata allo sviluppo socioeconomico e culturale di una città che mantiene il suo ruolo baricentrico nell’Europa Mediterranea e di capitale del Meridione. C’è bisogno di una vision che guardi ai prossimi anni, mettendo al centro dell’attenzione coraggio, merito e competenze sulla scia di un cambio culturale, profondo e trasversale, nelle modalità di approccio ai problemi e di risoluzione degli stessi. Quindi, per poter decollare e cogliere appieno le grandi opportunità di questo momento storico, è indispensabile accendere l’altro motore mai acceso in questi ultimi anni: l’iniziativa privata”. (segue) (Ren)