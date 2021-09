Sardegna: Solinas su compravendita casa al Poetto, acquisto legittimo, è attacco politico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha anche tenuto a chiarire la vicenda delle sue proprietà di Capoterra, "acquistate nel 2002 e sulle quali ho investito nel tempo impegno e risparmi, rappresento che ho deciso di metterle in vendita pubblicizzandole su un sito immobiliare, al fine di poter acquistare la mia nuova abitazione così come credo faccia la maggior parte delle persone comuni; tengo a precisare di aver conosciuto l'amministratore della società promissaria acquirente solo in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare dinanzi al notaio; l'atto definitivo non è ancora stato stipulato perché la promissaria acquirente mi ha tempestivamente e formalmente richiesto via Pec un differimento del termine di ulteriori 3 mesi, che ho ritenuto di concedere rispondendo alla stessa con posta certificata e previa comunicazione al notaio rogante, nell'ambito di una normalissima contrattazione fra parti private". (segue) (Rsc)