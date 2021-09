Campania: Cammarano, forestali da tre mesi senza stipendio, Regione eroghi risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assunti con contratto stagionale il 22 giugno scorso per far fronte alle ataviche emergenze roghi, che rischiano di tornare puntualmente alla ribalta nel corso di ogni stagione estiva, minacciando una macchia mediterranea già devastata dagli incendi degli anni scorsi, 1400 operai idraulico-forestali non hanno ancora percepito un solo stipendio. Né, allo stato, hanno ottenuto garanzie sul pagamento delle proprie spettanze. Uomini che, nonostante lavorassero nell'incertezza, hanno continuato a operare con senso del dovere e senza mai incrociare le braccia un solo giorno, salvaguardando i nostri boschi e le aree protette della Campania, prevenendo il rischio di incendi e di smottamenti. Ed è paradossale che una categoria il cui impegno è fondamentale per la protezione del nostro verde e per la tutela di vite umane, paghi sulla propria pelle i ritardi di un sistema regionale ancora farraginoso". Lo dichiara il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione speciale Aree Interne Michele Cammarano. (segue) (Ren)