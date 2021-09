Sardegna: a Orosei in 1.000 da tutta Italia per "Festa nazionale socio Anap"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più di 1.000 i pensionati di Confartigianato che da giovedì scorso partecipano ad Orosei alla "Festa nazionale del socio", organizzata e promossa dall'Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato, che a livello nazionale associa più di 300 mila persone. "Siamo onorati e orgogliosi di ospitare questa manifestazione per la sesta volta in 15 anni - commenta la presidente regionale dell'Anap Sardegna, Paola Montis - segno che il territorio, le strutture e l'ospitalità sarda sono difficili da dimenticare". Fino al 26 settembre, il Club Hotel Marina Beach Golfo di Orosei, sarà teatro di relax, escursioni, cultura ma anche di attività, incontri e dibattiti. "Abbiamo in programma anche una giornata dedicata alla prevenzione delle truffe contro gli anziani - sottolinea la presidente - visto che la problematica della sicurezza è all'ordine del giorno e visto che troppe volte le fasce deboli della popolazione si trovano da sole e in balia dei malfattori". (segue) (Rsc)