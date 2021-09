Napoli 2021: Maresca, andare a votare per non consegnare la città alle sinistre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non va a votare non si potrà lamentare in futuro. L'esercizio del diritto di voto è la massima espressione della partecipazione e deve essere fatto con consapevolezza e convinzione. Bisogna sicuramente informarsi per scegliere bene. Però bisogna andare a votare, per non consegnare la città alle sinistre, che hanno la responsabilità della gestione disastrosa degli ultimi 30 anni". Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, a margine dell'incontro alla Fondazione Valenzi di Napoli. (Ren)