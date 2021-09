Napoli: Palmieri, i manifesti blasfemi sono abusivi e saranno rimossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cittadini e organi di stampa ci segnalano la presenza in molti stalli pubblicitari del Comune di Napoli di manifesti che, senza chiari segni di riconoscimento, richiamano ai contenuti della mostra 'Ceci n'est pas un blasphème', che si sta svolgendo al Palazzo delle Arti Napoli Pan. La mostra, autorizzata a settembre 2020, ha contenuti consigliati ad un pubblico adulto, come viene evidenziato all'ingresso della sala con la scritta 'se ne consente la visione e l'esperienza solo ad un pubblico maggiorenne consapevole'. Il Comune non ha ricevuto alcuna richiesta e/o comunicazione relative a questa tipologia di affissione. Quindi risultano avvenute abusivamente e come tali soggette alla immediata rimozione da parte degli addetti di Napoli Servizi competenti sul settore". E' quanto rende noto l'assessora alla Cultura del Comune di Napoli Annamaria Palmieri. (Ren)