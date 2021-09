Infrastrutture: incontro Giovannini-Fontana (Lombardia) su priorità territorio e Olimpiadi invernali 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi in videoconferenza l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, per fare il punto sui nuovi interventi nel campo delle infrastrutture e della mobilità da realizzare in Lombardia, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), del Fondo complementare e le altre risorse europee e nazionali, per coordinarli con le esigenze della Regione. L’incontro - si legge in una nota del ministero - segna l’inizio di una serie di appuntamenti il cui calendario verrà definito a breve. "Si avvia così il primo dei tavoli di confronto che ho chiesto di attivare con le singole amministrazioni regionali e Province autonome per un coordinamento strategico delle iniziative di competenza statale e territoriale", ha affermato il ministro Giovannini. "La collaborazione istituzionale è fondamentale - ha aggiunto - per affrontare al meglio un’occasione unica per il Paese, per rilanciare gli investimenti e costruire un futuro migliore e più sostenibile per le prossime generazioni". (segue) (Com)