Molise: presentata stamani la "Giornata regionale dello sport 2021" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'edizione di quest'anno della Giornata regionale dello sport - ha evidenziato il presidente Micone - vorrà essere una festa di tutta la regione per celebrare i suoi atleti che hanno lavorato e sudato, quotidianamente, senza risparmio e lontano dai riflettori, in uno dei periodi più duri della storia moderna, quello della pandemia da Covid, per conseguire importanti risultati sportivi e di vita, testimoniando grinta, determinazione e piena interpretazione dei più alti valori dell'agonismo e della leale competizione tra atleti. Risultati raggiunti a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale, grazie anche ad un sapiente lavoro svolto nelle rispettive squadre sportive e con il sostegno delle famiglie di appartenenza". Il presidente della Giunta regionale Toma, che ha trattenuto a sé anche la delega allo sport, ha ricordato l'importanza dello sport per l'intera società, evidenziando quanto i suoi sani valori possano e debbano trovare interpretazione anche nel mondo della politica e in generale nella società civile. Nell'antica Grecia, ha ricordato, si fermavano addirittura le guerre per far svolgere le Olimpiadi. Segno che lo sport accomuna tutti in un messaggio di rispetto reciproco, di sacralità dell'avversario e di lealtà nella competizione. (Gru)