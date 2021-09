Sardegna: Progressisti, sanità penalizzata in Barbagia-Mandrolisai, nessuna risposta su ospedale di Sorgono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, nel rispetto del decreto del ministero della Salute 70/2015 - ricorda Caddeo - ha riconosciuto il presidio di Sorgono come ospedale afferente a sede disagiata, con conservazione del punto di Pronto soccorso e assistenza ai pazienti acuti di media e bassa gravità. A causa del Covid, invece, è stato disposto il dimensionamento del Pronto soccorso in Punto di primo intervento, che può gestire solamente i codici bianchi e verdi. Gli altri pazienti devono necessariamente essere trasferiti verso altre strutture: se si considera anche la difficile situazione dei collegamenti viari, che costringe i cittadini bisognosi di assistenza sanitaria a lunghi e difficoltosi viaggi, in carenza di un efficiente sistema pubblico di trasporto, si capiscono le richieste e le rivendicazioni di amministratori locali, associazioni di pazienti e cittadini. La Regione deve dare risposte immediate". (Rsc)