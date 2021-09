Sardegna: Solinas su compravendita casa al Poetto, acquisto legittimo, è attacco politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quarantacinque anni, dopo venticinque di attività - ha spiegato Solinas - ho acquistato una casa di abitazione edificata circa mezzo secolo fa, che era pubblicamente in vendita da parte di un'agenzia immobiliare. Lo ho fatto, come tutti, con un atto pubblico, stipulando il contratto preliminare e poi l'atto definitivo davanti al notaio, sempre alla luce del sole, dando un acconto con i miei risparmi ed accendendo un mutuo di 30 anni, garantito da ipoteca a favore della Banca pari al doppio del valore". "Non è di mia proprietà invece e non ho alcuna relazione con il lotto confinante, sul quale è in corso la costruzione di altro immobile da parte di un privato imprenditore - ha aggiunto il presidente della Regione -. Pertanto, la circostanza dell'edificazione allusivamente legata alla mia persona è clamorosamente falsa". (segue) (Rsc)