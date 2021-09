Sardegna: Solinas su compravendita casa al Poetto, acquisto legittimo, è attacco politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "frontale attacco politico nei miei confronti". Così il presidente della Regione Christian Solinas, in un post su Facebook, definisce gli esposti anonimi che hanno portato la magistratura ad aprire un fascicolo sull'acquisto da parte del governatore sardo di una casa al Poetto, compravendita segnalata alcuni giorni fa dal "Il Fatto Quotidiano". Solinas tiene a sottolineare che l'apertura del fascicolo da parte della procura "riguarda notizie e/o segnalazioni che non costituiscono reato" e si dice "a completa disposizione per chiarire ogni aspetto delle mie attività, che pur attenendo alla mia personale sfera privata sono sempre state caratterizzate da legittimità e trasparenza". Il fascicolo (un modello 45) è ora al vaglio della sostituta procuratrice Maria Virginia Boi, a cui il procuratore facente funzioni Paolo De Angelis ha assegnato l'inchiesta. (segue) (Rsc)