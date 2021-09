Sardegna: Solinas su compravendita casa al Poetto, acquisto legittimo, è attacco politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione si chiede "come elementi attinenti ad un fascicolo riservato possano essere nelle mani di più persone ed utilizzate evidentemente per costruire un caso mediatico fondato su ricostruzioni parziali e strumentali, su allusioni e accostamenti suggestivi, su gravi omissioni che orientano una lettura fuorviante. Non può certo sfuggire che vi sia un insieme di "esposti anonimi, inspiegabilmente conosciuti ad alcuni giornali e blogger, con pubblicisti che si citano a vicenda per avvalorare le proprie tesi". (segue) (Rsc)