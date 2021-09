Suppletive Toscana: Letta, oggi bel confronto con altri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eccoci tutti e sette", scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che pubblica una foto con gli altri sei candidati alle elezioni suppletive della Toscana. "Oggi bel confronto con i candidati del collegio per le suppletive Toscana 12, Siena e Arezzo. Chi lo volesse vedere lo trova su SienaTv, canale 90, stasera alle 21.30", aggiunge. A sfidare Enrico Letta, che si presenta con una lista civica, sono: Angelina Rappuoli (Movimento nazionale italiano); Elena Golini (Potere al popolo); Marco Rizzo (Partito comunista); Tommaso Agostini (3V); Tommaso Marrocchesi Marzi per la coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Noi con l’Italia) e Mauro Aurigi (Italexit per l’Italia con Paragone). Il vincitore, che occuperà il seggio dell'ex deputato Pd, Pier Carlo Padoan, resterà in carica fino alla fine dell'attuale legislatura, nel 2023. (Rin)