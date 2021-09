Napoli: controlli Polizia municipale su trasporti non di linea, sanzionato anche "taxi abusivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di verifica e controllo della Polizia municipale di Napoli hanno interessato anche il trasporto pubblico non di linea (taxi-Ncc). Sono state ritirate, nello specifico, due licenze taxi con annessa sanzione perché i due conducenti, avendo prelevato passeggeri dall'aeroporto e dal molo Beverello, non hanno azionato i tassametri e non hanno informato i passeggeri sull'esistenza di percorsi a tariffa fissa. Nell'ambito dell'operazione di controllo della polizia, altri 13 altri conducenti di taxi del Comune di Napoli sono stati fermati e verbalizzati per svariate infrazioni al regolamento di Corso pubblico, tra cui il prelievo di passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio taxi più vicino, il mancato rilascio di ricevuta per l'applicazione di tariffa fissa comunale su percorsi ufficialmente istituiti, il comportamento non consono e conforme al senso civico del servizio espletato, l'elusione dell'ordine di fila nel posteggio con conseguente caos e disservizio per i passeggeri in attesa di taxi. In zona Poggioreale è stato poi fermato 1 conducente con auto privata privo di qualsiasi autorizzazione il cui veicolo è stato dunque sottoposto a fermo amministrativo per due mesi con conseguente sanzione per esercizio totalmente abusivo del servizio di linea da e per zona Stadera con piazza Principe Umberto. Nella zona della stazione centrale un altro veicolo privato, privo di licenza Ncc e immatricolato ad uso proprio, è stato fermato e sottoposto a fermo amministrativo di 2 mesi perché sorpreso a prelevare turisti con destinazione costiera dietro corrispettivo economico. (Ren)