Sardegna: Ateneo e Comune di Cagliari collaboreranno su programmazione strategica (2)

- L'intesa punta a migliorare la qualità della vita della cittadinanza, anche per favorirne la partecipazione sia sulla gestione della cosa pubblica sia nei processi decisionali, a produrre innovazione sociale anche attraverso le nuove tecnologie, e a sviluppare processi di condivisione sui temi dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale, dello sviluppo economico sostenibile. Più nel dettaglio, il programma delle attività prevede la creazione di una rete civica museale che faciliti la conoscibilità e la fruizione - anche grazie alla digitalizzazione - delle collezioni d'arte e dei musei dei due enti, compreso l'Orto Botanico dell'Università di Cagliari. Una migliore sostenibilità ambientale e sociale è tra gli obiettivi del patto siglato questa mattina, insieme alla qualificazione degli acquisti pubblici per la fornitura di beni e servizi attraverso il rafforzamento del ricorso al Green public procurement e l'applicazione dei Criteri ambientali minimi. Università e Comune si impegnano infine a mettere in atto adeguate forme di comunicazione e promozione di Cagliari come città universitaria in relazione alle positive ricadute in termini di immagine e di sviluppo economico e sociale del territorio. (Rsc)