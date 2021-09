Vaccino: in Sardegna si definiscono le linee guida per la terza dose, coinvolti 25 mila pazienti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 25 mila i soggetti fragili o immunodepressi che saranno coinvolti nella somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Servirà ancora qualche giorni per l'avvio delle procedure: l'assessorato regionale alla Sanità sta definendo le linee guida per un'operazione che, almeno nella prima fase, interesserà l'Azienda Brotzu e le Aou di Sassari e Cagliari. I pazienti coinvolti nella somministrazione della terza dose sono trapiantati d'organo o di cellule staminali emopoietica entro 2 anni, persone in terapia immunosoppressiva per scongiurare il rigetto dell'organo trapianto, coloro in attesa di trapianto o che hanno patologie oncologiche con farmaco immunosoppressivo o mielo-soppressivi, immunodeficienza soppressive e immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, persone in dialisi e insufficienza renale grave, i malati di Aids. Allo stato attuale, nell'isola hanno completato il ciclo vaccinale 1.109.435 persone. (Rsc)