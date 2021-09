Napoli: Coldiretti, stop polistirolo a mercato per salvare il mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop al polistirolo per salvare il mare dal suo nemico numero uno. Al mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta, infatti, grazie alla collaborazione tra Coldiretti Impresa Pesca Campania e l’azienda Campania Plastica, i pescatori a miglio zero hanno adottato il sistema di cassette riutilizzabili “Duwo”. L'annuncio in una nota di Coldiretti che ha spiegato come "l’iniziativa sarà presentata al ministro Stefano Patuanelli, in occasione della tavola rotonda “Napoli Capitale dell’Agri-Food”, che si terrà venerdì dalle ore 10 alle 12 presso il mercato coperto Campagna Amica in via Guidetti 72, al parco San Paolo di Fuorigrotta". I dirigenti Coldiretti Masiello e Loffreda hanno affermato: “La tutela del mare rappresenta un obiettivo strategico per la nostra organizzazione, così come la difesa della terra dalle speculazioni e dalle cementificazioni. Pescatori e agricoltori hanno in comune il ruolo di custodi della natura, che offre occasioni di reddito se è rispettata e protetta".(Ren)