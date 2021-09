Campania: Pentangelo (FI), ministro Speranza faccia chiarezza su ospedale Boscotrecase (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pentanelo ha aggiunto: "Alcuni comitati di cittadini imputano a questa vicenda la chiusura del reparto di rianimazione dell'ospedale e i sindacalisti parlano di 'comportamento irresponsabile' del direttore, causando danni di immagine all'ospedale e gettando alle ortiche l'ottimo lavoro fatto durante il periodo della pandemia, a causa di ricorrenti voci di presunte infiltrazioni camorristiche nella struttura. Per la Asl, le dimissioni sono invece semplicemente dovute al 'carattere vulcanico' del medico". Quindi ha proseguito: "Il risultato è che 600mila cittadini della zona vivono nel dubbio e nella preoccupazione, perché la struttura è un importante punto di riferimento per la lotta alla pandemia. Quello che è accaduto e le contrapposte spiegazioni date devono essere verificate con urgenza per ripristinare i servizi essenziali per i cittadini. Il ministro deve garantire la salute degli utenti ma anche i lavoratori dell'ospedale, tutelarne il buon nome e individuare le responsabilità: ho chiesto un'indagine ministeriale urgente per fare chiarezza sugli episodi effettivamente avvenuti", ha concluso il deputato azzurro. (Ren)